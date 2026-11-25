DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, içinde kentin tanınmış iş insanlarının da bulunduğu "Arpa" isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yaklaşık 12 milyar TL işlem hacminin tespit edildiği ve örgütün 3 lider, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüphelisine yönelik düzenlenen operasyonda, 1'i örgüt lideri, 13'ü örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı. 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında ise 8 şüpheliyle bağlantılı yaklaşık 3 milyar TL işlem hacmi belirlenirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

GÜRLEK: GEÇİT VERMEYECEĞİZ

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Denizli'nin ayı sıra Sakarya, Afyonkarahisar ve Samsun'da yürütülen 5 ayrı soruşturmada 245 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün birçok ilimizde eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Hiçbir suça ve suç örgütüne geçit vermeyeceğiz. Toplumumuzun huzurunu ve vatandaşlarımızın güvenliğini hedef alan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

SAKARYA'DA 79 SÜPHELİ YAKALANDI

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, kamuoyunda 'Yaramazlar' olarak bilinen suç örgütünün 'yasa dışı bahis' faaliyetlerinde kullanılan banka hesaplarında yaklaşık 6,1 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. 106 şüpheliye yönelik Sakarya merkezli 15 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 79 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

17 HESAPTA 3 MİLYAR 500 MİLYON TL İŞLEM HACMİ

AFYONKARAHİSAR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı bahis' soruşturmasında, 17 şüphelinin banka ve kripto para hesaplarında yaklaşık 3 milyar 500 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Afyonkarahisar merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

SAMSUN'DA 13 ZANLI ARANIYOR

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Yürütülen yasa dışı bahis' ve 'Suç gelirlerini aklama' soruşturmasında, 74 şüphelinin hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 59 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'sinin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi, 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.