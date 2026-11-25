Denizli'de dehşet: Gürültü ihbarı yapılan evden elleri ve ayakları bağlı erkek cesedi çıktı

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı gürültü ve boğuşma sesi ihbarı yapılan adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açıp içeri girdiklerinde 2. kattaki dairede mermer ustası Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı halde buldu.