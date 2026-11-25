%29,5 ZAM SENARYOSU Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminiyle aynı oranda zam yapılması durumunda maaşa 8 bin 282 TL eklenecek. Böylece net asgari ücret 36 bin 357 TL olacak. %30 ZAM SENARYOSU Gündemdeki hesaplamalarda yüzde 30'luk artış da öne çıkan ihtimaller arasında bulunuyor. Bu oranın uygulanması halinde çalışanların net asgari ücreti 36 bin 498 TL'ye ulaşacak. Yuvarlak hesapla bu tutar 36 bin 500 TL seviyesinde olacak. %35 ZAM SENARYOSU Daha yüksek artış beklentileri arasında yer alan yüzde 35'lik zam seçeneğinde ise net asgari ücretin 37 bin 901 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK 2027 yılı asgari ücretini belirleyecek görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin katılımıyla toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücret için değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmelerde enflasyon verilerinin yanı sıra açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin rakamlar da gündeme gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sürecin yürütülmesinde hakem görevini üstlenirken, komisyon kararlarının oy birliğiyle alınması şartı bulunmuyor. Geçmiş yıllarda bazı kararlar oy birliğiyle sonuçlansa da oylamalarda çoğunluğun tercihleri de belirleyici olabiliyor.