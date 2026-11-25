2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin beklentiler artarken, milyonlarca çalışan yeni yılda maaşlarına yapılacak artışa odaklandı. Aralık ayında başlayacak komisyon görüşmeleri öncesinde yüzde 28,4'ten yüzde 35'e kadar uzanan zam ihtimalleri değerlendiriliyor. Yüzde 30'luk artış senaryosunda net asgari ücretin 36 bin 498 TL olması öngörülüyor. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Yeni maaşlar hangi seviyeye yükselecek? İşte detaylar…
2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN 4 ZAM İHTİMALİ GÜNDEMDE
Yıl sonuna ilişkin enflasyon öngörüleri ve piyasa analizleri dikkate alınarak mevcut asgari ücret üzerinden dört ayrı artış oranı hesaplandı. Zam oranının değişmesine bağlı olarak 2027 yılında çalışanların alacağı net maaş da farklı seviyelere ulaşıyor.
%28,4 ZAM SENARYOSU
Asgari ücrete yüzde 28,4 oranında artış yapılması halinde, net maaşın 36 bin 48 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
%29,5 ZAM SENARYOSU
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminiyle aynı oranda zam yapılması durumunda maaşa 8 bin 282 TL eklenecek. Böylece net asgari ücret 36 bin 357 TL olacak.
%30 ZAM SENARYOSU
Gündemdeki hesaplamalarda yüzde 30'luk artış da öne çıkan ihtimaller arasında bulunuyor. Bu oranın uygulanması halinde çalışanların net asgari ücreti 36 bin 498 TL'ye ulaşacak. Yuvarlak hesapla bu tutar 36 bin 500 TL seviyesinde olacak.
%35 ZAM SENARYOSU
Daha yüksek artış beklentileri arasında yer alan yüzde 35'lik zam seçeneğinde ise net asgari ücretin 37 bin 901 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.
ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK
2027 yılı asgari ücretini belirleyecek görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin katılımıyla toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücret için değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmelerde enflasyon verilerinin yanı sıra açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin rakamlar da gündeme gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sürecin yürütülmesinde hakem görevini üstlenirken, komisyon kararlarının oy birliğiyle alınması şartı bulunmuyor. Geçmiş yıllarda bazı kararlar oy birliğiyle sonuçlansa da oylamalarda çoğunluğun tercihleri de belirleyici olabiliyor.
TÜRK-İŞ'TEN İŞÇİLERİN KOMİSYONDA TEMSİLİNE YÖNELİK ADIM
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, önceki yıl komisyonda görev alacak 5 temsilcisinden 4'ünü asgari ücretle çalışan kişiler arasından belirlemişti. Benzer bir yöntemin bu yıl da uygulanması ve asgari ücretli çalışanların görüşmelere doğrudan katılması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETTE SONUÇ İÇİN 3 VEYA 4 TOPLANTI YAPILMASI BEKLENİYOR
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayı boyunca görüşmelerin sürdürülmesi öngörülüyor. Birer haftalık aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanan 3 ya da 4 toplantının ardından komisyonun nihai rakamı açıklaması bekleniyor.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, önceki yıllardaki süreçlere benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve müdahalelerinin son zam oranının şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.