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-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda feci : 2 ölü, 3 yaralı

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

04.12.2019, 09:14

-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda refüjde bulunan ağaca ve direğe çarpan otomobildeki 5 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 43 AAP 021 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağacın yerinden söküldüğü, otomobilin hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA

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