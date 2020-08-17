Otomobil elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Kütahya'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Kaza, Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Furkan O. idaresindeki 43 ABT 068 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.Sürücü ile araçtaki Mehmet O., Ahmet Taha Ü. ve Talha A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

IHA