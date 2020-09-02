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Haberler Kütahya Kütahya'da bulunan yaralı eşek tedaviye alındı

'da bulunan yaralı tedaviye alındı

'da bir vatandaşın ihbarı üzerine bulunan yaralı tedaviye alındı. Geçici hayvan bakımevine getirilen yaralı eşeğe veteriner tarafından gerekli bakım ve tedavi yapıldı.

Kütahya'da bulunan yaralı eşek tedaviye alındı

02.09.2020, 17:43 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,17:49

Kütahya'nın Simav ilçesinde, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine acil tedaviye ve bakıma ihtiyacı olan eşeğe Simav Belediyesi sahip çıktı.


Kuşu göleti yolunda, ayağında kanaması olan yaralı eşeğin, Simav Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından geçici hayvan bakımevine getirilerek tedavisinin yapıldığı ve gözlem altına alındığı bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 'Yaradılanı sev Yaradan'dan ötürü' ilkesiyle hayvanlara yardım ettiklerini belkirtti. Başkan Biçer " Bugün duyarlı bir vatandaşımız tarafından yapılan ihbar üzerine, acilen tedavi ve bakım ihtiyacı olduğunu öğrendiğimiz bir cana sahip çıktık. Belediye Zabıta ekiplerimiz tarafından geçici hayvan bakımevine getirilen yaralı eşek, Veteriner Hekim tarafından gerekli bakım ve tedavisi yapıldı. Çocukluk yıllarımızda konu olduğu şarkısıyla gönüllerimize taht kurmuş 'Arkadaşımız Eşek' artık emin ellerde. Vesile olan hayvan dostlarına teşekkür ediyoruz" dedi. Yaralı eşeğin gözlem altında tutulacağı belirtildi.

IHA

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