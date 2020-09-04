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Tavşanlı semt pazarında denetim

Tavşanlı semt pazarında tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, çalışmaları yerinde inceledi.

Tavşanlı semt pazarında denetim

04.09.2020, 12:00 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020,12:08

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ilçe merkezi ve semt pazarında yaptığı denetimde, halkın yoğun olduğu bölümdeki çalışmaları yerinde inceledi.


Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz , ilçedeki korona virüs tedbirlerini denetledi. Cuma pazarında gezerek esnaflarla sohbet eden Kaymakam Kanyılmaz, maske takmayan veya burun kısmını açıkta bırakanlara uyarılarda bulunarak vatandaşlara da bu konuda dikkatli olmalarını söyledi.

Maske konusunda polis ve zabıta görevlilerine, denetimlerini daha sıklıkla yapmaları talimat veren Kanyılmaz, halkın yoğun olduğu caddeler de çalışmaları inceledi.


İncelemelere Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Eraslan ve İsmail Aka'da katıldı.

İHA

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