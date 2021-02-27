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Haberler Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

'nde soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

’da ’ne yönelik düzenlenen operasyonda, ve sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nde zimmet soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
DHA

27.02.2021, 13:07 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021, 13:31

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin yöneticileri ile çalışanlarına yönelik operasyon düzenledi. 'Görevi kötüye kullanma, zimmet, resmi ve özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, ihale yoluyla kamunun zarara uğratılması ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.İ., C.U. ve S.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Ö., İ.Ş. ve M.K. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılırken N.Ç., V.I. ve R.A. savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Kütahya'da Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne zimmet ve dolandırıcılık operasyonu

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