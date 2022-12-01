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Haberler Kütahya Kütahya'da sahte içki kabusu: 4 kişi tedavi altında, 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da sahte içki kabusu: 4 kişi tedavi altında, 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle bir kişi öldü, 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Yenidoğan Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve 3 gündür haber alınamayan Ö.A. (33), evinde ölü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, Bahçelievler Mahallesi'ndeki büfede sahte içki sattığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

DHA

01.12.2022, 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022, 16:39

Kütahya’da sahte içki kabusu: 4 kişi tedavi altında, 1 kişi tutuklandı

Kütahya'da sahte içkiden zehirlenen 3 kişi, yoğun bakımda tedaviye alındı. Bu kişilerin içkiyi aldığı büfenin sahibi tutuklandı. Evinde ölü bulunan, içeride yapılan incelemede plastik şişede etil alkol tespit edilen Özgür Ayabakan'ın (33) ise sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.



Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde içki satışı yapan büfeden, M.Y. (43), E.A. (50) ve N.Ç. (21), önceki gün farklı zamanlarda, plastik şişede içki aldı. Evlerinde içki içtikten sonra rahatsızlanan bu kişiler, yakınlarının çağırdığı ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İncelemede, sahte içkiden zehirlendikleri tespit edilen 3 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Y., E.A. ve N.Ç.'nin içkileri satın aldığı büfenin işletmecisi Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Bu arada, Yenidoğan Mahallesi Çanak Çeşme Sokak'ta yalnız yaşayan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Özgür Ayabakan (33) yakınlarının ihbarı üzerine polis ekiplerinin gittiği evinde ölü buldu. Evdeki incelemede plastik şişede etil alkol bulundu. Sahte içkiden hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen Ayabakan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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