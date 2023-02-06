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Haberler Kütahya Deprem bölgesine Kütahya’dan ağır iş makineleri, kamyonlar ve yükleyiciler gönderildi

Deprem bölgesine Kütahya’dan ağır iş makineleri, kamyonlar ve yükleyiciler gönderildi

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Malatya’nın Doğanşehir ilçesine görevlendirildi.

İHA

06.02.2023, 12:24

Deprem bölgesine Kütahya’dan ağır iş makineleri, kamyonlar ve yükleyiciler gönderildi
Kütahya Valisi Ali Çelik, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Malatya'nın Doğanşehir ilçesine görevlendirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Valimiz Ali Çelik, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından koordinasyonu sağlamak üzere Malatya'nın Doğanşehir ilçesine görevlendirildi. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizlerle Valim. Bu arada valimizin talimatlarıyla, ağır iş makineleri, kamyonlar, yükleyiciler Genel Sekterimiz Murat Koyak ve bir grup tecrübeli işçi arkadaşımızı Malatya'nın Doğanşehir ilçesine gitmek üzere yola çıkardık. İnşallah kazasız belasız ulaşırlar. Devletimiz büyük bugünleri de atlatacağız Aziz milletimize ve deprem bölgesindeki kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Allah olacaklardan korusun" dedi.
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