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Haberler Kütahya Trenle minibüs çarpıştı! Hemzemin geçitte korkunç kaza!

Trenle minibüs çarpıştı! Hemzemin geçitte korkunç kaza!

Kütahya'da Balıkesir-Değirmenözü seferini yapan yük treni hemzemin geçitte minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

23.03.2023, 16:58

Trenle minibüs çarpıştı! Hemzemin geçitte korkunç kaza!

Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü Hüseyin Çolak yaralandı.

Balıkesir-Değirmenözü seferini yapan yük treni, Fuat Paşa Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'ndeki hemzemin geçitte, güvenlik bariyeri arasından geçide girdiği belirtilen Hüseyin Çolak idaresindeki 43 ACN 332 plakalı minibüse çarptı.

Kaza sonrası aydınlatma direğine çarpan minibüsün sürücüsü Çolak yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Çolak, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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