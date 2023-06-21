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Haberler Kütahya Vali, makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Vali, makam aracını şehit oğluna tahsis etti

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman’ın 8 yaşındaki oğlu Gökalp’in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti

KAZIM YÖRÜKCE

21.6.2023

Gazete

Vali, makam aracını şehit oğluna tahsis etti

2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Kahraman'ın oğlu Gökalp Kahraman için sünnet düğünü töreni düzenlendi. Gökalp, Kütahya Valisi Ali Çelik'in makam aracını düğün arabası olarak istedi Vali Çelik'in talimatıyla makam aracı 8 yaşındaki Gökalp'e tahsis edildi. Balon ve Türk bayrağı ile süslenen aracın arkasına "Baba ben sünnet oluyorum" yazısı yapıştırıldı.

ŞEHİR TURU YAPTILAR

Annesi Büşra Kahraman ile birlikte araca binen Gökalp, evinden alınarak davetlilerin araçlarının katılımı ve motosikletli polislerin eskortu eşliğinde şehir turu atıp düğünün yapılacağı salona getirildi. Gökalp, isteğini kırmayan Kütahya Valisi Ali Çelik'e teşekkür etti. Gökalp, "Çok mutluyum. Vali amcaya da çok teşekkür ediyorum" dedi. Anne Büşra Kahraman da, "Valimize ve emniyetimize de çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun, bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadılar" diye konuştu

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