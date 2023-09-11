Şehidin ismi kütüphanede ölümsüzleştirildi

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 7 yıl önce yaşanan helikopter kazasında şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin adı memleketi Kütahya'da kütüphane verildi. Kütahya Saray Mahallesi Şehitler Cami'nin bitişiğinde emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk ve mahalle sakinlerinin kitap bağışı toplayarak kurduğu Şehit Ekrem Dereli Kütüphane, protokolün katılımı ile hizmete sunuldu. Hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan kütüphanenin açılış törenine Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve mahalle sakinleri katıldı