  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Kütahya Şehidin ismi kütüphanede ölümsüzleştirildi

Şehidin ismi kütüphanede ölümsüzleştirildi

RAMAZAN AYDEMİR
Şehidin ismi kütüphanede ölümsüzleştirildi
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 7 yıl önce yaşanan helikopter kazasında şehit olan polis memuru Ekrem Dereli'nin adı memleketi Kütahya'da kütüphane verildi. Kütahya Saray Mahallesi Şehitler Cami'nin bitişiğinde emekli kütüphane memuru Zeki Aktürk ve mahalle sakinlerinin kitap bağışı toplayarak kurduğu Şehit Ekrem Dereli Kütüphane, protokolün katılımı ile hizmete sunuldu. Hayırseverlerin desteğiyle oluşturulan kütüphanenin açılış törenine Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ve mahalle sakinleri katıldı
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA