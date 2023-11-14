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Haberler Kütahya Kütahya'da otobüsteki yolcunun bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı

Kütahya'da otobüsteki yolcunun bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı

Kütahya'da şehirlerarası otobüste yolculuk yapan 50 yaşındaki şahsın bavulunu arayan polis ekipleri, 19 bin 599 adet sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

İHA
Kütahya’da otobüsteki yolcunun bavulundan binlerce uyuşturucu hap çıktı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan şahsın bavulunda yapılan aramalarda, 19 bin 599 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, bu rakamın Kütahya tarihindeki en fazla sayıdaki sentetik ecza yakalaması olarak kayda geçtiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Eskişehir uygulama noktasında durdurulan şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan M.S. (50) isimli şahsın bavulunda yapılan aramalarda,19 bin 599 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alındı. Kütahya tarihindeki en fazla sayıdaki sentetik ecza yakalaması olarak kayda geçen olayda şüphelinin İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuları bavul içerisine koyarak Antalya'ya götürmek istediği tespit edildi.

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