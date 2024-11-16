Ağlayarak ayrıldığı köye 49 yıl sonra geri döndü! Emekli öğretmenden okuluna vefa ziyareti

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Emine Bayılmış Silek, 1975 yılında sınıf öğretmeni olarak Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyüne atandı. Silek, burada 3 yıl görev yaptıktan sonra, ilk görev yeri olan Muratlı İlkokulu'ndan başka bir okula atandı. 2000 yılında emekli olan Silek, irtibatı koparmadığı ilk görev yerindeki öğrencilerinin davetiyle, kendisi gibi sınıf öğretmeni olan eşi Cevdet Silek (69) ile Muratlı köyünü ziyaret etti. Öğretmen Silek, 49 yıl sonra geldiği köyde ilk olarak 1984 yılında Şırnak'ta terör örgütü PKK saldırısında şehit olan öğrencisi İbrahim Bozbey'in mezarını ziyaret etti.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Emekli öğretmen Silek, ilk öğrencileri ile buluştu. Yıkılıp, yeniden yapılmasının ardından, eğitime devam edilen okulun girişinde kendisini öğrencilerinin beklediğini gören Silek, duygusal anlar yaşadı. Emine Silek, "1975 yılında Muratlı köyüne geldim. O yıllarda burayı derenin içinde, çamurlu bir köy olarak hatırlıyorum. Köyün yolu dahi yoktu" dedi. Korkarak geldiği çamurlu köyden ağlayarak ayrıldığını anlatan Emine Bayılmış Silek şöyle söyledi: "İlk göreve başladığım yerdeyim. Öğrencilerim beni çok güzel karşıladı. Köye ilk geldiğim zaman, "Annem ve babam beni nasıl böyle bir köye bırakıp gitti" demiştim. Ancak burayı hiç unutamadım. Hepsini hatırlıyorum."