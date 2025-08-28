Kütahya’da 3.5 kilo kokain ele geçirildi

KÜTAHYA'DA polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3.5 kilo kokain ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Kütahya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı. Kütahya'ya uyuşturucu madde getirdiği ve birbirleriyle koordineli hareket ettiği tespit edilen iki araç takibe alındı. Ekiplerce durdurulan araçlarda yapılan kontrollerde 3 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.