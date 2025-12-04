Kütahya’da feci olay! Yaşlı adam evindeki yangında can verdi

Yangın, Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi'nde ahşap bir evde meydana geldi. Çıkan yangında 85 yaşındaki Zekiye Sarı yaşamını yitirirken, kızı Ayşe Sarı'nın küçük sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.

Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, ahşap evdeki alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin incelemesi sonucunda Zekiye Sarı'nın yangın sırasında hayatını kaybettiği kesinleşti. Yaralı olarak kurtulan Ayşe Sarı, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.