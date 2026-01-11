Saklanan esrarlar Thor’dan kaçmadı

Kütahya'da denetim yapan polis ekiplerince durdurulan ev eşyası yüklü kamyonette 40 kilogram esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kütahya-Eskişehir kara yolunda yaptıkları denetimde bir kamyoneti durdurdu. Ev eşyası taşıdığını söyleyen kamyonet şoförünün hareketlerinden şüphelenen polis, araçtaki narkotik köpeği 'Thor' ile arama yaptı. Thor'un yoğun tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, ev eşyalarının arkasına gizlenmiş halde 40 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, emniyete götürüldü.