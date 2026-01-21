Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 42 personel alımı yapılacak! Başvurular nereden yapılacak?

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında temizlik ve çevre düzenleme işlerinde görevlendirilmek üzere 42 personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Alımlar, Kütahya merkezle birlikte 8 ilçeyi kapsayacak. Başvurular, 23 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi, e-Devlet kapısı veya Alo 170 hattı üzerinden gerçekleştirebilecek.

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, alınacak personelin müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlarda bakım, onarım, çevre düzenlemesi ve temizlik işlerinde istihdam edileceği belirtildi.