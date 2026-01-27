Tuba’ya ne oldu?

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Eski Gediz beldesi, yürekleri dağlayan bir olayla sarsıldı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Tuba Dinç, çıktığı kayalıklarda hayatını kaybetmiş halde bulundu. Genç kız arkadaşlarıyla birlikte Eski Gediz'deki kayalık alana çıkarak fotoğraf çektirdi. Çekilen fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesabında paylaşan Tuba Dinç, arkadaşlarının beldeye dönmek istemesi üzerine, "Biraz daha kalmak istiyorum" diyerek kayalıklarda tek başına kaldı. Ancak saatler geçmesine rağmen eve dönmeyen genç kızdan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine geniş çaplı arama başlatıldı.

KAYALIKLARDA BULUNDU

Akşam saatlerinde kayalık alanın alt kısmında yapılan aramalarda, Tuba Dinç'in cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.