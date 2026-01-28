Kredi vaadi hayatını kararttı

Kütahya'da bir seramik fabrikasında çalışan genç, kimlik bilgileri kullanılarak açılan hesabı üzerinden dolandırıldığını, bu sebeple hakkında çok sayıda dava açıldığını ve 1 yıl tutuklu kaldığını söyleyerek sosyal medya üzerinden verilen kredi vaatlerine kanılmaması konusunda vatandaşları uyardı. İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşadığı bir dönemde sosyal medyada karşısına çıkan kredi reklamı, 22 yaşındaki Uğur Çınaroğlu için umut oldu.

1 YIL TUTUKLU KALDI

Kendilerini banka ve finans kuruluşu çalışanı olarak tanıtan kişiler, 55 bin TL kredi vaadiyle Çınaroğlu'nun güvenini kazandı. İşlemlerin tamamlanması için bir ödeme kuruluşu üzerinden hesap açılması istendi ve Uğur Çınaroğlu'ndan kimlik bilgileri talep edildi. Paylaşılan bilgiler sonrası Çınaroğlu adına açılan hesabın dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürüldü. Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Çınaroğlu, bir yıl tutuklu kaldı. Çınaroğlu, "Dolandırıcılığı onlar yaptı ama iban benim olduğu için suçlu duruma düştüm. İbanım yüzünden hakkımda 10 dosya açıldı. Bir yıl tutuklu kaldım, hayatım altüst oldu. Kendisini banka veya kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanıyorum. Linklere tıklamayın, para ve kredi vaatlerine inanmayın" diye konuştu.