4 çocuğu annesiz kaldı

Kütahya'da Ankara - İzmir seferini yapan yolcu treni, Siner ile Zığra mahalleleri arasında demiryolundaki kadına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce sürüklenen evli ve 4 çocuk annesi 43 yaşındaki Yasemin Yenişehir, ekiplerin yaptığı kontrolde yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yakınlarının Parmakören Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen kadının cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Yolcu treninin makinisti, jandarmaya verdiği ifadede, kadının demiryolunda oturur vaziyette bulunduğunu, korna basmasına rağmen yerinden kımıldamadığını, frene basmasına rağmen duramayarak çarptığını söylediği öğrenildi.