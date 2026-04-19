Beton direk sonu oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Tavşanlı-Tepecik yolunda meydana geldi. Barış Doğanay yönetimindeki otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki beton direğe çarparak durabildi. Sürücü Barış Doğanay ile yolcu F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Doğanay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.