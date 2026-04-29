Baba ile oğlu sokakta bir genci sopayla dövdü

KÜTAHYA'DA sokakta meydana gelen kavgada, baba ve oğulun saldırısına uğrayan genç yaralandı. Bahçelievler Mahallesi'nde 15 yaşındaki Ö.Ş. ile 22 yaşındaki Ahmet K. arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgayı başlatan Ö.Ş'nin babası otomobilinde bulunan sopa ile Ahmet K'ya saldırarak başından yaraladı. Oğlu Ö.Ş'de tartıştığı Ahmet K'yı kolundan bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya müdahale ederken, sopa darbeleriyle yaralanan Ahmet K. hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştığı belirlenen Ö.Ş. ile babası gözaltına alındı.