Liseli Bedirhan yaşam savaşını kaybetti

KÜTAHYA'NIN Altıntaş ilçesinde, motosiklet kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Bedirhan kurtarılamadı. Altıntaş Mesleki Eğitim Merkezi 10'uncu sınıf öğrencisi Bedirhan Eren Küleşen, 11 Nisan'da kullandığı motosiklet ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonu önünde minibüsle çarpışarak ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan genç, iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gencin cenazesi, Altıntaş ilçesinde göz yaşları arasında defnedildi.