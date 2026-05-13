Kayıp kız her yerde aranıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 11 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Cemre Nur Durna için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1,70 metre boyunda olduğu öğrenilen Cemre Nur Durna'nın eşkal bilgileri tüm birimlere dağıtıldı. Şehrin güvenlik kameralarının incelemeye alındığı bildirildi. Aile ve yetkililer, Durna'yı gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın polis merkezine bilgi vermesini istedi. Güvenlik güçlerinin ilçedeki arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.