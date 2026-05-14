Kütahyalı liselilerden alkışlanacak davranış

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin davranışı yürekleri ısıttı. Liseli gençler İbrahim Sait Varyemez ve Semih Sarıca, okulun yurduna dönmek için kullandıkları otobüste, yaşlı bir adamın unuttuğu parayı bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Okul pansiyonuna gitmek için indikleri durakta polis ekiplerini bekleyen öğrenciler, paraların sayılmasının ardından teslim etti. Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi 10 sınıf öğrencisi Sarıca, "Sahibine ulaşabilmek için poşeti açmıştık. O parayla neler yapacağını ve ne zorluklarla kazandığını bilmiyoruz. Bunun için mutluyuz" ifadelerini kullandı.