Sevgili baskını hastanede bitti

Kütahya'da sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının evini basan bir genç ile evde bulunan başka erkek arasında çıkan kavgada, bir kişi başına vurulan sert bir cisimle yaralandı. Gazi Kemal Mahallesi Banka Sokak'taki bir apartman dairesinden kavga seslerini duyanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

EVE PENCEREDEN GİRDİ

Adrese gelen ekipler evde S.E. adlı bir erkeği başından yaralı halde, kavgadan korkan B.A. adlı genç kadını ise kendini odaya kilitlemiş halde buldu. Başından sert bir cisimle yaralandığı belirlenen Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. İddiaya göre, sevgilisi B.A. ile görüşmek için evine giden H.A., adlı genç kapının açılmaması üzerine evin arka penceresinden içeri girdi. Bu esnada evde başka bir erkekle karşılaşınca öfkeden deliye döndü. İkili arasında kavga çıktı, H.A eliwne geçirdiği sert bir çisimle S.E.'yi darp etmeye başladı. Çeşitli yerlerine darbe alan S.E kanlar içinde yere yığıldı. Geldiği pencereden atlayarak kaçan H.A polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki erkeğin kavga etmesine sebep olan B.A. adlı kadın H.A.'nın sevgilisi olmadığını sadece bir kaç kez görüştüklerini ileri sürdü.