Şarampole devrilen traktör çiftçi eşleri ayırdı

Kütahya'nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Çakırlar köyünde tarladan dönen Recep Çiçek (65) idaresindeki traktör, Kamışlı mevkisinde bulunan virajda 5 metrelik şarampole devrildi. Olayı gören çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Çiçek ile traktörde bulunan eşi Ümmü Çiçek (63), sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dört çocuk annesi Ümmü Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan Recep Çiçek'in ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.