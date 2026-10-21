Kütahya’nın elektrikli otobüsleri COP31 için Antalya’ya gönderildi

KÜTAHYA Belediyesi bünyesinde hizmet veren elektrikli otobüsler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında görevlendirilmek üzere Antalya'ya gönderdi. Kütahya Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, elektrikli otobüslerin Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında görevlendirileceği bildirildi.

KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK

BU süreçte Yoncalı güzergâhındaki toplu taşıma hizmetlerinin nasıl sürdürüleceğine ilişkin de açıklama yapıldı. Elektrikli otobüslerin Antalya'ya gönderilmesi nedeniyle Yoncalı güzergâhındaki toplu taşıma hizmetleri, 11 No'lu hatta görev yapan denetimli halk otobüsleri tarafından sürdürülecek. Vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz yararlanabilmesi amacıyla gerekli planlamaların yapıldığı belirtilen duyuruda, Yoncalı bölgesine toplu taşıma hizmetinin kesintisiz devam edeceği ifade edildi. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci imzasıyla yapılan açıklamada, elektrikli otobüslerin Antalya'daki görevlendirilmesi süresince Yoncalı güzergâhında ulaşımın alternatif araçlarla sağlanacağı bildirildi.