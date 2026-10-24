DMD hastası Metehan için mücadele! ‘Guzumuza ekmek pişiriyoruz’

KÜTAHYA'DA DMD kas hastası Metehan Selvi için kadınlar hünerlerini ve emeklerini bir araya getirdi. Altıntaş ilçesine bağlı Beşkarış köyünde yaşayan kadınlar, taş fırında ekmek pişirerek satış yaptı. İki gün boyunca süren dayanışma etkinliğinde kadınlar, 200 bin lira gelir elde etti.

ÇERÇİOĞLU'NDAN DESTEK

METEHAN için kolları sıvayan kadınlar, elde edilen geliri de Metehan'ın valilik onaylı hesabına gönderdi. Ekmek yaparken çalışmalarını cep telefonlarıyla kayda alan kadınlar, "Metehan guzumuza ekmek pişiriyoruz" diyerek desteklerini belirtti. Yapılan her yardımın önemli olduğunu aktaran anne Ümran Selvi, Beşkarış köyü kadınlarına da teşekkür etti. Kampanyada artık saatler kaldığını belirten Selvi, "Bugüne kadar bu seviyeye Kütahya halkının desteği ile geldik. İnşallah evladımız sağlığına kavuşacak ve bu sevinci hep birlikte yaşayacağız. Metehan için desteğini esirgemeyen kadınlardan Allah razı olsun." diye konuştu. Aydın'da DMD kas hastalığıyla mücadele eden Muhammed Serhat Savaş'a ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'dan destek geldi. Muhammed ve ailesi, Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti. Muhammed Serhat'ın tedavi sürecine destek olunması için herkesi dayanışmaya davet eden Başkan Çerçioğlu, sosyal medya paylaşımında, "Haydi Aydın, haydi Türkiye, DMD hastası evladımız Muhammed Serhat'a umut oluyoruz" ifadelerini kullandı.