Kütahya'da feci kaza! Takla atan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu

Kütahya'da meydana gelen kazada otomobil refüje çarparak takla attı. Kazadan hafif yaralı kurtulan 26 yaşındaki sürücü Y.Ç.'nin annesi, olay yerine geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu Ulusoy Kavşağı yakınında meydana geldi. Y.Ç.'nin kontrolünü kaybettiği 16 Y 0098 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Y.Ç., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Y.Ç.'ye ambulansta ayakta müdahale edildi.
KAZAYI DUYAN ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Y.Ç.'nin annesi kazayı duyup olay yerine geldi. Kazayı gören anne, gözyaşlarını tutamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.