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Haberler Kütahya Kütahya'da acı olay! Trenin çarptığı 18 yaşındaki genç toprağa verildi

Kütahya'da acı olay! Trenin çarptığı 18 yaşındaki genç toprağa verildi

Kütahya'da yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mevlüt Eren Aslan, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Kütahya’da acı olay! Trenin çarptığı 18 yaşındaki genç toprağa verildi

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çeçen Sokak'ta bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir-Eskişehir seferini yapan 32011 sefer sayılı yolcu treni, raylardan karşıya geçmeye çalışan Mevlüt Eren Aslan'a (18) çarptı.

Kütahya’da acı olay! Trenin çarptığı 18 yaşındaki genç toprağa verildi

Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı Kütahya Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aslan'ın cenazesi, Ahmet Yesevi Camii'ne getirildi. Cenaze törenine gencin ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli'nin kıldırdığı cenaze namazı öncesinde helallik alındı. Cenaze namazı sırasında Aslan'ın yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı. Namazın ardından Mevlüt Eren Aslan'ın naaşı, Kütahya Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 yıl önce babası Osman Aslan'ı kanser nedeniyle kaybeden Mevlüt Eren Aslan'ın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenildi. Bölcek Camii'nde imam olarak görev yapan babasının vefatının ardından Aslan'ın cep telefonunun ekranında babasının fotoğrafını taşıdığı öğrenildi.

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