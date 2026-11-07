İzmir'de öyle bir ilçe var ki… Deniz, doğa ve huzur bir arada: Gidenler tatili bırakıp yerleşmeyi düşünüyor

Seferihisar'ın sakin sahil kasabası kimliği, doğal güzellikleri ve şehir merkezinin yoğun temposundan uzak yaşam anlayışı, ilçeye yönelik ilgiyi yalnızca turizmle sınırlı bırakmıyor. Özellikle emeklilik döneminde daha sakin bir hayat kurmak isteyenler ve büyükşehirden uzaklaşmayı düşünen aileler açısından Seferihisar, yaşam ve konut tercihlerinde öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

İlçeye yönelik bu ilgi, konut piyasası açısından da dikkat çekici bir potansiyel oluşturuyor. Yazlık konutların yanı sıra yıl boyunca yaşama uygun evlere yönelik talep; mahallelerin konumu, denize yakınlık, ulaşım olanakları ve sosyal donatılar gibi unsurlara göre farklılaşıyor. Sığacık başta olmak üzere sahil çevresindeki yerleşim alanları, hem tatil hem de kalıcı yaşam beklentisiyle değerlendiriliyor.

Öte yandan Seferihisar'da yaşamın ekonomik boyutu da önem taşıyor. Konut fiyatlarının yanı sıra kira bedelleri, aidatlar, günlük ihtiyaç harcamaları, ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişim gibi giderler, ilçenin yerleşim tercihlerindeki konumunu etkiliyor. Yaz aylarında artan ziyaretçi hareketliliği yerel esnaf ve hizmet sektörüne canlılık kazandırırken, kış aylarında daha sakin bir ekonomik ve sosyal düzen öne çıkıyor.