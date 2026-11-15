Hayalleri için kolları sıvadılar! Dedesinin yanında başladı, milyonluk çiftliğin sahibi oldu

Halil Özçelik, toplam 4 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmenin 2 bin 100 metrekaresinin kapalı, diğer kısmının açık olduğunu dile getirdi. İşletmeye "Holstein" ırkı 87 gebe düve getirdiklerini ve hayvanların doğumlarının ardından süt üretimine başlayacaklarını belirten Özçelik, çiftliğin hastalıktan ari ve Avrupa Birliği standartlarında olduğunu ifade etti.





YENİ YATIRIMLARLA KAPASİTEYİ ARTIRMAYI HEDEFLİYOR



Hayvancılıkta hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Özçelik, şunları kaydetti:



"Burası büyük bir alan. Bir işletme daha neden olmasın? Ufkumuz her zaman açık. Yatırım yapmak isteyen gençlere de çağrıda bulunuyorum. Biz başardık, tüm gençler bence başarabilir. TKDK ile hayallerindeki büyük işletmeyi yapabilirler. Herkese TKDK'yi tavsiye ediyorum."



Özçelik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK yetkililerine teşekkür etti.



Eşi Ayşe Nur Özçelik de hayvancılığı severek yaptığını, eşiyle çiftlik kurma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.