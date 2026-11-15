AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İzmir Milletvekili Çankırı'yı hedef alan akademisyene tepki





Ayrımcılığın her yerde utanç verici olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:



"Ayrımcılık, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin yol arkadaşıdır. İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak nefret söylemidir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir. İsminin başında akademik ünvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ünvanlı faşizmini kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu nefret söylemini kökten reddediyoruz. Hem Mardinli kadınlara, hem milletvekilimize, hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir."