2026 bitmeden bu işlemi yapmayanlar dikkat! 487 bin kişinin kimlik ve ehliyeti geçersiz olacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , bu yıl sonuna kadar 487 bin 596 kimlik kartı ve sürücü belgesinin yenilenmesi gerektiğini belirterek, vatandaşlardan belgelerinin geçerlilik tarihlerini kontrol etmelerini istedi. Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün dijital dönüşümünün en önemli adımı olan yeni tip kimlik kartları ile sürücü belgelerinde 10 yılı geride bıraktıklarını belirtti.





Kimlik kartlarının 10, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin, ilk verilen kart ve belgelerde dolmaya başladığını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:



"Bu kapsamda 2026 yılı sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekmektedir. Süresi sona eren kimlik kartları ve sürücü belgeleri geçersiz hale geleceğinden, kıymetli vatandaşlarımızın resmi işlemlerinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına yenileme işlemlerini zamanında yapmaları önem arz etmektedir."