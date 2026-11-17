K ütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Halil (28) ve Ayşe Nur Özçelik (26) çifti, hayalini kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 'nun (TKDK) sağladığı destekle kurdu. Dedesinin yanında çocuk yaşlarda başladığı hayvancılığı daha profesyonel koşullarda sürdürmek isteyen Halil Özçelik, TKDK'nin desteklerinden yararlanmak için Kütahya İl Koordinatörlüğü'ne başvurdu. Gerekli prosedürlerin ardından TKDK desteğiyle 28 milyon liralık yatırımı hayata geçirip büyükbaş hayvan çiftliği kuran Özçelik çifti, modern koşullarda et ve süt üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor. Halil Özçelik, çiftliğin bulunduğu alanın daha önce tarla olduğunu ve eşiyle burada işletme kurmayı hayal ettiklerini söyledi. Şu an o hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özçelik, toplam 28 milyon liralık yatırımın 20 milyon liralık kısmının TKDK hibesi olduğunu vurguladı.

87 TANE DÜVE ALDILAR Özçelik, genç yaşta girişimci olmanın TKDK'de ekstra avantaj sağladığını anlatarak, "Biz de yaşımız dolayısıyla bu avantajlardan faydalandık ve destek tutarını yüzde 70'in üzerine çıkardık" dedi. Halil Özçelik, toplam 4 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmenin 2 bin 100 metrekaresinin kapalı, diğer kısmının açık olduğunu dile getirdi. İşletmeye "Holstein" ırkı 87 gebe düve getirdiklerini ve hayvanların doğumlarının ardından süt üretimine başlayacaklarını belirten Özçelik, çiftliğin hastalıktan ari ve Avrupa Birliği standartlarında olduğunu ifade etti. Hayvancılıkta hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Özçelik, şunları kaydetti: "Burası büyük bir alan. Bir işletme daha neden olmasın? Ufkumuz her zaman açık. Yatırım yapmak isteyen gençlere de çağrıda bulunuyorum. Biz başardık, tüm gençler bence başarabilir. TKDK ile hayallerindeki büyük işletmeyi yapabilirler. Herkese TKDK'yi tavsiye ediyorum." Özçelik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK yetkililerine teşekkür etti. Eşi Ayşe Nur Özçelik de hayvancılığı severek yaptığını, eşiyle çiftlik kurma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİ

MANİSA'DA Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle yeni yatırımlar hayata geçiriyor. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nde TKDK'nin yüzde 50 hibe desteği sağladığı 19 milyon TL'lik yatırımla hayata geçen Derelioğlu Zeytinyağı Üretim Tesisi açıldı. TKDK Manisaİzmir İl Koordinatörü Murat Akın, tesiste üretilen ilk zeytinyağının tadına baktı. TKDK Manisa İl Koordinatörlüğünce hibe desteği verilen 128. Zeytin ve zeytinyağı işletmesi oldu.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR'

AKIN, "TKDK olarak Manisa'da zeytin ve zeytinyağı işletmelerimize desteğimiz devam ediyor. Saruhanlı'da verdiğimiz destekle Manisa'da 128'inci zeytin ve zeytinyağı işletmesine destek vermiş olduk. Saruhanlı Belediyemiz tarafından yatırımcının önü açılarak gereken destekler verildi. Toplam 19 milyonluk proje tutarına yaklaşık 9,5 milyon TL hibe desteği sağlayarak fabrikanın açılmasını gerçekleştirdik" dedi. Saruhanlı için 'Ovalardan bal bağlarından yağ akar" diye tanımlandığını söyleyen Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı ise, "Hibe desteğiyle açılan işletme sayılarının artmasını istiyoruz. Belediye olarak bu konuda yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz" dedi.

KIRSAL KALKINMA GÜÇLENİYOR

Avrupa Birliği standartlarında, çevreye duyarlı üretim yaparak ihracatı hedefleyen tesisin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Cıllı, yatırım yapmak isteyen girişimcileri TKDK'nin sunduğu desteklerden yararlanmaya davet etti. Bu desteklerin üretimi artırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Cıllı, "İlçemizin üretimine ve ekonomisine değer katan yatırımın işletme sahiplerine ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.