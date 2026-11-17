FİYAT 80 TL'DEN 50 TL'YE GERİLEDİ

Cennet hurması satıcısı Hüseyin Ölmez, geçen yıl kilogramı 80 TL olan ürünün bu yıl 50 TL'den satışa sunulduğunu belirtti. Fiyatlardaki gerilemede bu yıl hava şartlarının üretim açısından elverişli olmasının ve verimin artmasının etkili olduğunu ifade eden Ölmez, fiyatların düşmesiyle birlikte vatandaşların ürüne ilgisinin de arttığını söyledi.