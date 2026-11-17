İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, zeytinin Muğla tarımı ve ekonomisi açısından önem taşıdığını söyledi. Muğla'nın sahip olduğu zeytinlik alanları ve üretim kapasitesiyle Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Baydar, "Yaklaşık 1 milyon dekar alanda gerçekleştirilen zeytin yetiştiriciliği, yüzlerce ailemizin geçim kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle bölgemize özgü memecik zeytini, yağ kalitesi ve kendine has özellikleriyle öne çıkıyor. Zeytin ve zeytinyağı, sadece ekonomik açıdan değil, kültürel mirasımızın korunması açısından da büyük değer taşıyor. Üreticilerimizin yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve verimli bir hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

'DANE KALİTESİ ÜST SEVİYEYE ULAŞTI'

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç de yeni hasat sezonunun bereketli bir tabloyla başladığına dikkati çekerek, "Mevsim normallerinde seyreden yağışlar ve 'var yılı' döngüsünün olumlu etkisiyle bahçelerimizdeki ağaçlarda hem rekolte hem de dane kalitesi üst seviyeye ulaştı" dedi.

'HASADIN SONUNDA MUTLU OLUYORUZ'

Menteşe'nin Göktepe Mahallesi'nden çiftçi Barış Duruer, hasatla birlikte zeytin bahçelerinde hareketliğin başladığını ifade ederek, "Bu yıl zeytinde verim çok güzel. Zeytin, Ege Bölgesi'nin önemli gelir kaynaklarından. Biz satış yapmıyoruz, 1 yıl boyunca kendi ürettiğimiz zeytinyağını tüketiyoruz. Zeytin toplamak biraz zahmetli ama emeğimizin karşılığını almak buna değer. Hasadın sonunda yağımızı elde ettiğimizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.