KÜTAHYA'DA yaşayan çini sanatçısı Afet Uzun, yaklaşık 3 yıl önce hobi olarak başladığı çinicilikte kendisini geliştirerek atölye sahibi oldu. Asıl mesleği halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlığı olan, 21 yıllık danışmanlık tecrübesi bulunan Uzun, sektör değişikliğiyle tanıştığı çini sanatına duyduğu ilgi sayesinde yeni bir meslek edindi.Çinicilik serüveninin atölyede birlikte çalıştığı arkadaşlarını izleyerek başladığını anlatan Uzun, ilk kez 3-3,5 yıl önce eline fırça aldığını belirtti. Arkadaşlarının yaptığı çalışmalardan etkilendiğini ve zamanla kendisinin de üretime başladığını ifade eden Uzun, aldığı eğitimler ve tamamladığı belgelerle kendisini geliştirerek çini ustalığına kadar ilerlediğini söyledi.

HEM GELENEKSEL HEM MODERN

Atölyesinde ağırlıklı olarak geleneksel çini sanatını yaşatmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Uzun, sır altı tekniğiyle klasik desenler hazırladıklarını, bunun yanında modern tasarımlara da yer verdiklerini kaydetti. Çini sanatının sabır, emek ve zaman gerektirdiğini dile getiren Uzun, buna rağmen üretim sürecinden büyük keyif aldığını söyledi. Çininin köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Uzun, geçmişteki ustaların eserlerini incelemenin ve hayranlık uyandıran çalışmaları yeniden üretmenin kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini ifade etti.Kendi atölyesini kurduktan sonra hedeflerini de büyüttüğünü anlatan Afet Uzun, kendisini yetiştiren ustalar gibi gelecekte yeni çıraklar yetiştirmek istediğini dile getirdi. Çini sanatının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çeken Uzun, bu alanda eğitim alacak ve üretim yapacak yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti. Çiniyle ilgili etkinliklere de gönüllü olarak katıldıklarını aktaran Uzun, Kütahya çinisinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla düzenlenen organizasyonlarda yer almaya devam edeceklerini söyledi.