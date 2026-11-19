KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesi Akçaşehir köyünde eşini ve oğlunu kaybettikten sonra bakımsız bir evde tek başına yaşam mücadelesi veren 65 yaşındaki Ümmü Kıyar için hayırseverler seferber oldu. AK Parti Tavşanlı İlçe Teşkilatı'nın öncülüğünde başlatılan çalışma ile 6 ayda inşa edilen ev, düzenlenen gözleme hayrıyla Ümmü Teyze'ye teslim edildi.

YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

YAPILAN çalışma hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, bir insanın hayatına dokunmanın ve hayır duasını almanın kendileri için en büyük mutluluk olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesine de atıfta bulunan Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 500 bin sosyal konut projesi vardı. Biz de Tavşanlı teşkilatları olarak burayı kendi aramızda '500 bin birinci ev' olarak nitelendirdik. İnşallah devamı da gelir. Çünkü bizim için bir ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürebilmek çok kıymetli" ifadelerini kullandı. Evin tamamlanmasının ardından AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları üyeleri de Ramazan ayında verdikleri sözü tutmak üzere Ümmü Kıyar'ın yeni evinde bir araya geldi. Evin çatı katında sacları yakarak hamur yoğuran kadınlar, hazırladıkları gözlemeleri köy halkına ve etkinliğe katılan vatandaşlara ikram etti.