KÜTAHYA'DA yaşayan 5 yaşındaki Metehan Selvi'nin DMD hastalığıyla mücadelesine destek olmak amacıyla Dumlupınar Mahalle Muhtarlığı öncülüğünde anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışması yürütülüyor. Bir geri dönüşüm firmasının da desteğiyle muhtarlıkta kurulan manuel iade noktasıyla vatandaşların geri dönüşüme kazandırdığı içecek şişelerinden elde edilen gelir, Metehan'ın tedavi kampanyasına aktarılıyor.

YÜZDE 83'Ü TAMAM

MAHALLE sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği uygulamada vatandaşlar, üzerinde depozito işareti bulunan cam, PET ve alüminyum içecek şişelerini muhtarlığa getirerek kampanyaya katkıda bulunuyor.Muhtarlıkta oluşturulan manuel iade noktası sayesinde vatandaşların getirdiği atık şişeler, küçük çocuğun tedavi kampanyasına maddi destek sağlıyor. Bir yılı aşkın süredir devam eden kampanyada yüzde 83 seviyesine ulaşılırken, geriye tamamlanması gereken yüzde 17'lik bölüm kaldığı belirtildi. Mahalle Muhtarı Zeynep Sarı, 30 bin nüfuslu mahallede uygulamanın vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Günlük yaklaşık 12 bin şişenin iade noktasına getirildiğini anlatan Sarı, bunların yaklaşık 5 bin adedinin Metehan'ın yardım kampanyası için toplandığını belirtti.