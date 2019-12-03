Sokak ortasında kanlı infaz

Manisa Yunusemre'de Erhan Kaya (43), aralarında husumet bulunan kendisi gibi pazarcı Ferdi Seven (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Ferdi Seven polis tarafından gözaltına alındı.

Karaköy mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarı'ndaki tezgahını açan evli ve 3 çocuk babası Erhan Kaya, kahvaltı yapmak için İzmir Caddesi'ndeki bir pastaneye gitti. Pastane önünde aralarında husumet bulunan, pazarcı Ferdi Seven ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ferdi Seven belinden çıkardığı tabancayla Kaya'nın ensesine bir el sıktı.

Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Ferdi Seven kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ve 112 Acil Servis ekibi, Kaya'nın oracıkta öldüğünü belirledi. Elindeki silahla kaçan Seven ise caddedeki trafik polisleri tarafından fark edilerek, olay yerinin 100 metre uzağında gözaltına alındı. Karakola götürülen Seven'in cinayeti neden işlediğini ifadesinde söylemediği öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN