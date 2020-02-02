Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde deprem! İzmir de sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6, Kırkağaç ilçesinde ise 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.