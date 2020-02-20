Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberine göre saat 11.54'te merkez üssü Manisa Kırkagaç olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...
Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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