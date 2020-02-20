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Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

20.02.2020, 12:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020,12:29

Son dakika haberine göre saat 11.54'te merkez üssü Kırkagaç olan 3.5 büyüklüğünde bir meydana geldi. İşte , Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Yönetim Daire Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 11.54'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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