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Haberler Manisa Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika: 'da korkutan ! , Kandilli son depremler...

Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

29.03.2020, 09:13 Güncelleme Tarihi: 29.03.2020,09:23

Son dakika haberi... verilerine göre 'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir meydana geldi. Derinliği 10.2 km olan deprem Manisa'nın Gökçeahmet-Akhisar ilçesinde gerçekleşti. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.2 km olup vatandaşların sabah saatlerinde kısa süreli panik anlar yaşamasına neden oldu.

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