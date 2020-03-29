Son dakika: Manisa'da korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 10.2 km olan deprem Manisa'nın Gökçeahmet-Akhisar ilçesinde gerçekleşti. İşte AFAD, Kandilli son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika haberine göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.2 km olup vatandaşların sabah saatlerinde kısa süreli panik anlar yaşamasına neden oldu.