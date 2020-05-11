Oğullarını evlendirmek isteyen Manisalı aile Iğdır'a giderek dolandırıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Kadir Uslu ve eşi Nazife Uslu, oğulları Halil İbrahim Uslu'yu evlendirmek için bir kişinin aracılığıyla Azerbaycan'a gitti.

Aile, kız tarafı ile anlaşamayınca Manisa'ya dönmek üzere otobüsle yola çıktı. Manisa'ya dönüş yolunda ise baba kadir Uslu, muavine oğullarını evlendirmek istediklerini belirtince, muavin de, Uslu'ya oğullarını akrabası olan bir kızla evlendirebileceklerini söyledi. Bunun üzerine Uslu, muavine telefon numarası verdi.

KIZ İSTEME İÇİN IĞDIR'A GİTTİLER

1,5 ay sonra kendisini 'Murat' diye tanıtan muavin, Kadir Uslu'yu arayıp, kızın evliliğe razı olduğunu belirtti.

Uslu, eşi ve oğlunu yanına alarak aileyle tanışıp, kızı istemek için Iğdır'a gitti.

45 BİN LİRA DOLANDIRILDILAR

Gittikleri evde kendilerine gösterilen kızı beğenen Uslu ailesi, başlık parası ve altın alınması için toplam 45 bin lira verdikten sonra muavin ve diğer kişiler, Uslu ailesini, Manisa'daki evlerine götürme bahanesiyle yola çıktı.

Kız tarafı, dinlenme tesisinde ihtiyaç molası verdikten sonra Uslu ailesini araçtan indirip, ortadan kayboldu.

Kadir Uslu dolandırıldıklarını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

"OĞLUMUZA KIZ İSTEDİĞİMİZ KADIN EVLİYMİŞ"

Doğup büyüdüğü Süngüllü Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Kadir Uslu,"Oğlumuzu evlendirmek isterken başımıza gelmeyen kalmadı. Iğdır'da kız istemek için götürüldüğümüz ev kiralıkmış. Oğlumuz için istediğimiz kadın meğerse evli, bir çocuk annesiymiş. Bunları dolandırılmamızın ardından gittiğimiz polis merkezinde öğrendik. 45 bin lira dolandırıldık. O parayı koyunlarımızın karşılığında kredi olarak çekmiştik. Bizi sürekli arayıp, şikayetçi olmamamız için tehdit ediyorlar. Sonuna kadar şikayetçiyiz. Ne haysiyetimiz kaldı ne onurumuz. Artık Uşak'tan öteye gitmem. Umuyoruz ki bu dolandırıcılar bir an önce bulunur. En ağır cezayı alırlar." dedi.