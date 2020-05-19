Manisa’da 19 Mayıs’a mehterli kutlama

Şehzadeler Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu balkonlara taşıdı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar için Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı, ilçenin ana arter cadde ve yollarında bayrama özel konser verdi. Mehter konseri vatandaşların bayram coşkusuna coşku katarken bakkal ve market alışverişi için sokakta bulunan bazı vatandaşlar da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.





Şehzadeler Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir kutlama etkinliği gerçekleştirdi. Belediye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi 19 Mayıs Bayramı'nı da evlerinde geçiren Şehzadeler vatandaşları için özel bir kutlama programı hazırladı. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı, ilçenin ana arter cadde ve yollarında kortej yürüyüşü gerçekleştirerek bayrama özel konser verdi. Mehter konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Balkon ve pencerelerinden mehter takımını izleyip çaldığı eserlere eşlik eden vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla renkli görüntüler sergiledi. Mehter konserine evlerinden eşlik eden Manisalılar bayram coşkularına coşku katarken, bakkal ve market alışverişi için sokaklarda bulunan az sayıda vatandaş da o anları cep telefonlarıyla kaydetti.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bilindiği gibi korona virüs salgını nedeniyle bu bayramı coşkuyla sokaklarda, meydanlarda birlikte kol kola kutlayamıyoruz. Ama bugün evde kalmamız yarın rahat bir şekilde bayramları kutlamamız, güzel günlere kavuşmamız için büyük bir önem arz ediyor. Bu salgının yayılmaması ve bitmesi için en önemli konu sosyal mesafenin korunması. Bu yüzden bilindiği gibi sokağa çıkma kısıtlaması var. Ama biz istedik ki Şehzadeler halkı bir burukluk hissetmesin, 19 Mayıs'ı büyük bir coşku ve sevinçle kutlasınlar. Böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı, vatandaşlarımız için ana arter cadde ve yollarımızda bir konser verdi. İnşallah seneye sağlık içerisinde yine sokaklarda meydanlarda el ele kol kola bayramlarımızı kutlayacağız." dedi.





Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü önünden hareket eden Mehter korteji, daha sonra Alaybey Mahallesi Beşyol Caddesi'nden Seyfettin Bey Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, Kumludere Caddesi, İzmir Caddesi istikametinde devam ederek, Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde kortej yürüyüşünü sonlandırdı.

İHA