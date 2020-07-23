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'da yayaya çarptı

'da yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı. Kula kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen motosiklet sürücüsü, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Manisa'da motosiklet yayaya çarptı

23.07.2020, 11:29 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020,11:35

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Gacar'ın (50) kullandığı 45 RA 9496 plakalı motosiklet, Zaferiye Mahallesi'ndeki Hisarkapı Kavşağı'nda, yolun karşısına geçmek isteyen Kübra Coruk'a (23) çarptı.

Kazada, başında kask olmadığı kaydedilen motosiklet sürücüsü Hüseyin Gacar ile yaya Kübra Coruk yaralandı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Gacar, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

AA

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